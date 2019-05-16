10 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
проект храма святой Екатерины (2019) | Фото: Фонд Святой Екатерины

РПЦ о ситуации с уральским храмом: Епархия имеет все законные основания для строительства храма. Это очевидный факт

Жители Екатеринбурга, выступающие против строительства храма, должны выражать свою точку зрения, не нарушая закон и не поддаваясь на различные провокации, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.
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Напомним, в Екатеринбурге всю неделю не утихают протесты. За три дня было задержано более 90 человек, некоторых уже отправили под арест на срок от 2 до 10 суток. При этом местные власти и инициаторы стройки заявляют, что все процедуры соблюдены, и место возведения храма меняться не будет.

митинг против строительства храма в сквере у Театра драмы, полиция, забор, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

"При любом отношении людей к вопросу возведения храма, нужно сохранять выражение своего несогласия в правовом поле и не поддаваться на действия провокаторов, которых среди противников строительства, к сожалению, достаточно. Мы очень надеемся на то, что этот конфликт будет разрешён в мирном ключе с учётом того очевидного факта, что епархия имеет все законные основания для строительства храма", - сказал священник.

Волков также добавил, что патриарх Кирилл в курсе ситуации вокруг строительства храма в Екатеринбурге.

забор, полиция, митинг против строительства храма в сквере у Театра драмы(2019)|Фото: Накануне.RU

Добавим, что храм святой Екатерины, как обещают инициаторы строительства, станет подарком к 300-летию города, который будет отмечаться в 2023 году. Окажется ли он подарком для всех в столице Урала - остаётся загадкой. Ведь как сказал полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов: "Только в совместном обсуждении, диалоге с населением должны приниматься решения о создании мест отдыха".

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РПЦ о ситуации с уральским храмом: Епархия имеет все законные основания для строительства храма. Это очевидный факт

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Теги: сквер у драмтеатра, строительство храма, храм святой екатерины, цуканов, угмк, рпц



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