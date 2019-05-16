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Происшествия Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

За "учебный спарринг", из-за которого тюменец стал инвалидом, сотрудник ФСИН получил "условку"

В Тюмени вынесли приговор сотруднику регионального управления ФСИН, которого судили за тяжёлые травмы, полученные кандидатом в сотрудники УФСИН Владиславом Е. по время "учебного спарринга", когда против него выступили несколько человек одновременно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры области.
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Напомним, трагедия произошла днем 5 мая 2017 г. 22-летний тюменец прибыл на территорию управления для сдачи экзамена по физподготовке. Обвиняемый приказал трём подчиненным провести три рукопашных боя, во время которых, как полагало следствие, экзаменуемого избили ногами и руками по голове и телу. После спарринга кандидату стало плохо, его на "Скорой" доставили в ОКБ №2 и провели экстренную операцию на головном мозге: у потерпевшего произошел разрыв одной из вен в головном мозге, который привёл к кровоизлиянию. По итогам "экзамена" кандидат в сотрудники управления получил тяжелые травмы и стал инвалидом первой группы. По информации тюменца Дмитрия М., пострадавший получил ушиб мозга.

Суд наказал инициатора спарринга тремя годами условно с таким же испытательным сроком.

Владислав Е.(2019)|Фото: vk.com

Пострадавший до и после травмы

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За "учебный спарринг", из-за которого тюменец стал инвалидом, сотрудник ФСИН получил "условку"

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Теги: спарринг, УФСИН по Тюменской области, кома, ушиб головного мозга



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