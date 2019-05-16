YouTube отказался выдавать каналу "RT на русском" "золотую кнопку" за миллион подписчиков

"RT на русском" негодует – YouTube-канал компании недавно набрал более 1 млн подписчиков. Обычно видеохостинг в таких случаях награждает пользователя "золотой кнопкой" – памятным знаком в виде логотипа YouTube. Однако сотрудники канала ничего не получили.

"На запрос телеканала сотрудники службы поддержки сервиса ответили, что RT на русском не соответствует неким критериям — якобы "кнопку" не выдают аккаунтам, которые получают финансирование от государства. При этом YouTube-каналы RT на других языках уже получили аналогичные награды, а RT на русском удостаивался "серебряной кнопки", когда число подписчиков на YouTube перевалило за 100 тыс. В службе поддержки видеохостинга заявили, что правила не поменялись, но в отношении RT на русском было сделано "исключение", - говорится на сайте RT.