"Путин едет..." Полпред с губернатором обсудили "флористику" на фоне протестов в сквере

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов во время встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым обсудили вопросы подготовки региона к Глобальному саммиту производства и индустриализации (GMIS – пройдёт в июле этого года в Екатеринбурге, на него приедет Владимир Путин), а также подготовки столицы Среднего Урала к празднованию 300-летия в 2023 году.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, особое внимание стороны уделили развитию городских парковых зон и скверов.

Вероятно, что на фоне продолжающегося противостояния между сторонниками и противниками возведения храма Святой Екатерины в сквере возле Драмтеара в столице Среднего Урала, эту встречу следует воспринимать как своеобразный отчёт губернатора перед полпредом о том, каким образом региональное руководство намерено гасить конфликт.

В официальном релизе не говорится о возможном переносе места строительства церкви, зато подобно расписаны планы по строительству парков и скверов, в том числе в рамках программы к 300-летию города.

Куйвашев подчеркнул, что городским властям поставлена задача создания новых зелёных зон на территории города и уже ведется активная работа в этом направлении. Запланировано разбить семь скверов ко Дню города, высадить около двух тысяч деревьев и 4,5 тысячи кустов; дополнительно сделать 57 тыс. кв. м. газонов и около 1,3 тыс. кв. м. цветников.

Цуканов, со своей стороны, обратил внимание на то, что при создании скверов и парков необходимо прислушиваться к мнению жителей, решать все вопросы открыто и сообща.

Отметим, что слово "храм" в беседе уральских политиков, судя по отчёту департамента информполитики, не прозвучало ни разу. Хотя храм святой Екатерины вполне вписывается во флористику, описанную губернатором. Кроме того, именно собор собираются возвести к 300-летию.

Напомним, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собрал в своей резиденции уральских олигархов Андрея Козицына и Игоря Алтушкина, имеющих отношение к проекту строительства храма в сквере около Театра драмы, также на специально созванное совещание были приглашены глава Екатеринбурга Александр Высокинский и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.