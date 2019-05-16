Путин высказался по протестам в Екатеринбурге: "Нужно учесть мнение жителей и провести опрос"

Сегодня на медиафоруме ОНФ в Сочи Владимиру Путину задали вопрос про протесты в Екатеринбурге из-за строительства храма святой Екатерины.

По словам Путина, он узнал об этом только вчера: "Даже удивился, не понял, что происходит. Это ваша чисто региональная история... Все имеют право на собственное мнение... Если речь идет не о записных активистах, которые приехали из Москвы себя попиарить, а о местных, то это мнение нужно учитывать".

Он призвал решить проблему в интересах жителей, а для этого провести опрос. "Нужно не перетягивать канат, а сесть и договориться. Региональные власти должны заниматься именно этим - найти оптимальное для людей решение", - добавил президент.

По его словам, храм должен объединять, а не разъединять людей, а после опроса "меньшинство должно подчиниться большинству".

Напомним, местные власти и инициаторы стройки заявляют, что все процедуры соблюдены, и место возведения храма меняться не будет. Сегодня выяснилось, что к проекту храма "прилагаются" и другие здания, совсем не православного свойства - многофункциональный центр с жильем и офисами. Вопрос строительства в третий раз прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он счел приемлемым силовые методы против протестующих в случае провокаций. И заявил, что связывался с застройщиком. "Я связывался с компанией-застройщиком, информация, что храм является лишь частью большого плана застройки и там предусмотрены еще другие здания и центры, не соответствует действительности", - сказал Песков.