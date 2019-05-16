Сбербанк и ВТБ приостановили проект создания региональной авиакомпании

Проект региональной авиакомпании Сбербанка и ВТБ приостановлен. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает "Интерфакс".

По его словам, проект был представлен в Минтранс, но пока нет должного спроса и заинтересованности в реализации этой инициативы. "Мы все подготовили. Если правительство вернётся к этому, мы будем готовы это обсуждать", - сказал Греф.

Как сообщало Накануне.RU, ранее СМИ информировали, чтогосбанки могут создать региональную авиакомпанию на базе перевозчика Utair.

Председатель ВТБ Андрей Костин ранее сообщал, что инвестиции в проект составят $1 млрд. Эксперты отмечали, что работа такого перевозчика может быть убыточной, авиакомпании потребуются значительные госсубсидии.