Пермское УФАС проведет проверку из-за подорожания белокочанной капусты на 225%

Руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин сообщил о внеплановой проверке, которую проведет антимонопольная служба из-за увеличения стоимости белокочанной капусты на 225,4%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Александр Плаксин напомнил, что этот продукт относится к категории социально значимых товаров - цена на нее регулируется государством. И, поскольку цена за один килограмм выросла более чем в три раза, это дает основания для полноправной проверки.

УФАС сделает соответствующие запросы в торговые сети об обоснованности повышения стоимости капусты. После будет принято решение о наличии или отсутствии нарушений антимонопольного законодательства.

Напомним, о подорожании капусты, а также яблок, пшеничной муки и сметаны сообщили в Пермьстате.