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Спорт Свердловская область
Якуб Коварж, вратарь ХК &quot;Автомобилист&quot; (2015) | Фото:https://ru.wikipedia.org

Конкуренты Коваржа: ХК "Автомобилист" укрепил вратарскую линию

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" продлил контракт с голкипером Леонидом Фоминым.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, с 2013 года игрок выступал за "Авто" (МХЛ), а в минувшем сезоне дебютировал в составе "Автомобилиста", сыграв в КХЛ два матча, в том числе один в плей-офф. Двусторонний контракт с Фоминым рассчитан на два года.

Кроме этого, в Екатеринбург вернулся вратарь Георгий Романов, который с 2016 года выступал за "Авто", а в прошлом году перешел в "Омские Ястребы", за которых сыграл 37 матчей, в том числе восемь - в плей-офф. Из 29 игр регулярного чемпионата пять Романов провел "на ноль". Двусторонний контракт с ним также рассчитан на два года.

Напомним, ранее "Автомобилист" продлил контракт с основным голкипером команды Якубом Коваржем.

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Конкуренты Коваржа: ХК "Автомобилист" укрепил вратарскую линию

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Теги: Автомобилист, вратари, контракты



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