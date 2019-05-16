Конкуренты Коваржа: ХК "Автомобилист" укрепил вратарскую линию

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" продлил контракт с голкипером Леонидом Фоминым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, с 2013 года игрок выступал за "Авто" (МХЛ), а в минувшем сезоне дебютировал в составе "Автомобилиста", сыграв в КХЛ два матча, в том числе один в плей-офф. Двусторонний контракт с Фоминым рассчитан на два года.

Кроме этого, в Екатеринбург вернулся вратарь Георгий Романов, который с 2016 года выступал за "Авто", а в прошлом году перешел в "Омские Ястребы", за которых сыграл 37 матчей, в том числе восемь - в плей-офф. Из 29 игр регулярного чемпионата пять Романов провел "на ноль". Двусторонний контракт с ним также рассчитан на два года.

Напомним, ранее "Автомобилист" продлил контракт с основным голкипером команды Якубом Коваржем.