10 Сентября 2020
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Елена Малышева (2018) | Фото:instagram.com/malysheva.live

Елена Малышева поспорила с депутатом Дерягиной из-за школьного питания. Путин обещал подумать

На медиафоруме ОНФ в Сочи ведущая Елена Малышева от имени экспертного сообщества предложила сделать питание в младших классах бесплатным и перевести контроль за этой сферой на уровень губернаторов.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в ответ на это Владимир Путин выразил намерение увеличить число детей, которые могут получать бесплатное питание. "Но надо посчитать объемы финансирования и источники. Над этим нужно думать", - предложил Путин.

При этом на форуме показали ролик с участием ведущего блог свердловского школьника. Ученик рассказал о дифференциации в качестве платного и бесплатного питания.

Напомним, ранее случился скандал из-за того, что депутат Екатеринбургской городской думы от "ЕР" Елена Дерягина предложила отменить субсидии на бесплатное питание в школах. "Мы говорим постоянно о субсидии на школьное питание, у нас с 1 по 4 класс дети питаются бесплатно. На это выделяется около миллиарда денег - это строительство целой школы, а в отходах потом мы видим много еды, которую дети выбрасывают. Пусть родители платят! Поэтому помощь нужно оказывать только адресно", - заявила Дерягина.

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Елена Малышева поспорила с депутатом Дерягиной из-за школьного питания. Путин обещал подумать

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Теги: Елена Малышева, Елена Дерягина



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