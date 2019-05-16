Елена Малышева поспорила с депутатом Дерягиной из-за школьного питания. Путин обещал подумать

На медиафоруме ОНФ в Сочи ведущая Елена Малышева от имени экспертного сообщества предложила сделать питание в младших классах бесплатным и перевести контроль за этой сферой на уровень губернаторов.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в ответ на это Владимир Путин выразил намерение увеличить число детей, которые могут получать бесплатное питание. "Но надо посчитать объемы финансирования и источники. Над этим нужно думать", - предложил Путин.

При этом на форуме показали ролик с участием ведущего блог свердловского школьника. Ученик рассказал о дифференциации в качестве платного и бесплатного питания.

Напомним, ранее случился скандал из-за того, что депутат Екатеринбургской городской думы от "ЕР" Елена Дерягина предложила отменить субсидии на бесплатное питание в школах. "Мы говорим постоянно о субсидии на школьное питание, у нас с 1 по 4 класс дети питаются бесплатно. На это выделяется около миллиарда денег - это строительство целой школы, а в отходах потом мы видим много еды, которую дети выбрасывают. Пусть родители платят! Поэтому помощь нужно оказывать только адресно", - заявила Дерягина.