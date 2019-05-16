Рада назначила инаугурацию Зеленского на время профилактики на ТВ

Верховная рада Украины назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на время масштабной профилактики на украинском телевидении. Об этом сообщила пресс-служба Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

По решению концерна, планово-профилактические работы перенесены на неделю. Знали ли об этом депутаты, неизвестно, но сам факт примечательный.

У Зеленского также не очень довольны тем, что инаугурация назначена на понедельник 20 мая.

"Непонятно, кто из гостей сможет прибыть на инаугурацию, а кто нет. Ведь мы говорили о 19 мая - это выходной день, и было бы проще подстраиваться под график. А произошло так, как произошло", - сказал советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.