10 Сентября 2020
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Политика
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Taylor Weidman/Bloomberg

Рада назначила инаугурацию Зеленского на время профилактики на ТВ

Верховная рада Украины назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на время масштабной профилактики на украинском телевидении. Об этом сообщила пресс-служба Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.
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По решению концерна, планово-профилактические работы перенесены на неделю. Знали ли об этом депутаты, неизвестно, но сам факт примечательный.

У Зеленского также не очень довольны тем, что инаугурация назначена на понедельник 20 мая.

"Непонятно, кто из гостей сможет прибыть на инаугурацию, а кто нет. Ведь мы говорили о 19 мая - это выходной день, и было бы проще подстраиваться под график. А произошло так, как произошло", - сказал советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

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Рада назначила инаугурацию Зеленского на время профилактики на ТВ

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, инаугурация



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