Первый канал аннулировал результаты голосования в финале шоу "Голос Дети"

Первый канал решил аннулировать результаты голосования в финале шестого сезона шоу "Голос. Дети". Ранее его победительницей была объявлена 11-летняя Микелла Абрамова, но зрители и сам телеканал усомнились в чистоте голосования. В итоге телеканал нанял аудитора голосования, сегодня были обнародованы первые итоги проверки, которая выявила "накрутки".

"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", - цитирует ТАСС заявление Первого канала.

"Первый канал также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь", - отмечается в заявлении. Обновление механизма голосования завершится до старта следующего сезона "Голоса".

Ранее актер и ведущий шоу "Голос. Дети" Дмитрий Нагиев сообщил, что Первый канал 24 мая проведет специальный прямой эфир, в котором "будут расставлены все точки над "i".

"24 мая мы снимаем прямой эфир, в котором будут расставлены некоторые точки над "i". Это не значит, что он будет посвящен результатам расследования. Это будет приятный музыкальный вечер, в котором мы будем пытаться найти правильные ноты в разговоре друг с другом и с детьми", — заявил РБК ведущий.

А вот что говорится в релизе Group-IB: "Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта "Голос. Дети". При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 — порядковый номер участника. Всего в подобной накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 000 СМС. Все телефонные номера принадлежат одному оператору, использовался один тариф. На момент проверки использованные номера были недоступны.

Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и др.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000".