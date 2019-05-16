10 Сентября 2020
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Общество В России
логотип Голос. Дети (2019) | Фото: wikipedia.org

Первый канал аннулировал результаты голосования в финале шоу "Голос Дети"

Первый канал решил аннулировать результаты голосования в финале шестого сезона шоу "Голос. Дети". Ранее его победительницей была объявлена 11-летняя Микелла Абрамова, но зрители и сам телеканал усомнились в чистоте голосования. В итоге телеканал нанял аудитора голосования, сегодня были обнародованы первые итоги проверки, которая выявила "накрутки".
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"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", - цитирует ТАСС заявление Первого канала.

"Первый канал также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь", - отмечается в заявлении. Обновление механизма голосования завершится до старта следующего сезона "Голоса".

Ранее актер и ведущий шоу "Голос. Дети" Дмитрий Нагиев сообщил, что Первый канал 24 мая проведет специальный прямой эфир, в котором "будут расставлены все точки над "i".

"24 мая мы снимаем прямой эфир, в котором будут расставлены некоторые точки над "i". Это не значит, что он будет посвящен результатам расследования. Это будет приятный музыкальный вечер, в котором мы будем пытаться найти правильные ноты в разговоре друг с другом и с детьми", — заявил РБК ведущий.

А вот что говорится в релизе Group-IB: "Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта "Голос. Дети". При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 — порядковый номер участника. Всего в подобной накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 000 СМС. Все телефонные номера принадлежат одному оператору, использовался один тариф. На момент проверки использованные номера были недоступны.

Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и др.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000".

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Первый канал аннулировал результаты голосования в финале шоу "Голос Дети"

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Теги: голос. дети, голосование, накрутка голосов, первый канал, проерка, group-ib, микелла абрамова



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