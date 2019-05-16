ЕС: Мы не в том состоянии, чтобы принимать еще Украину

Глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли заявил, что двери для членства Украины в ЕС открыты, но тот пока не готов предоставить даже перспективу членства. Как сообщают украинские СМИ, об этом он сказал на круглом столе, посвященном 10-летию "Восточного партнерства".

По его словам, любая европейская страна, которая соответствует определенным критериям, может подать заявку на вступление в ЕС.

"Но ЕС сейчас не находится в том положении, чтобы предложить перспективу членства какой-либо дополнительной стране", - признал Мингарелли.

У ЕС много проблем, да и Украина не соответствует необходимым критериям, подчеркнул он.

"Украине еще многое предстоит сделать перед тем, чтобы соответствовать условиям, которые позволят подать заявку для членства в ЕС", - предупредил еврочиновник.

Он упомянул, что Украине нужно сделать так, чтобы ее жители могли работать в своей стране, а не за границей.

Как сообщало Накануне.RU, по последним данным, 57% украинцев готовы проголосовать за вступление в ЕС, но главным вектором развития страны евроинтеграцию видят лишь 43%. Возможно, это связано с бесперспективностью членства в ЕС, что и признал Мингарелли.

Напомним, в 2016 году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет, это же касается членства в НАТО".