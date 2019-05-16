Антипинский нефтеперерабатывающий завод прекратил прием нефти

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) прекратил прием нефти, сообщают "Ведомости".

Такое заявление сделал представитель "Транснефти" Игорь Демин. Он добавил, что на остальные российские нефтеперерабатывающие заводы поставки нефти идут по плану.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Антипинский НПЗ уведомил о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании актива банкротом. О планах добиваться банкротства предприятия заявили также структура Сбербанка ООО "СБК" и "Московский кредитный банк" (МКБ).

Завод входит в группу компаний "Новый Поток". К проекту имеет отношение соучредитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" - сокурсник президента РФ Владимира Путина Николай Егоров.

Напомним, в августе 2018 г. в совете директоров АНПЗ усилились представители "Сбербанка".