10 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
проект храма святой Екатерины (2019) | Фото: Фонд Святой Екатерины

Собор, фонтаны, деревья. Видели ли "защитники сквера" презентацию проекта?

Состоявшееся сегодня в резиденции губернатора совещание, прежде всего его итоги - уже обсуждают в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU. Основной итог - это решения по благоустройству скверов и парков города.

Как стало известно, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин пообещал в частности разбить парк на неблагоустроенном участке городской земли на пересечении улиц Репина и Татищева. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который и проводил совещание, "поставил задачи, связанные со строительством парков и скверов в Екатеринбурге, созданию новых точек притяжения жителей и гостей уральской столицы", - сообщает департамент информации губернатора.

(2019)|Фото: gubernator96.ru

«Мы с вами сегодня собрались для того, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с благоустройством города, с озеленением. Сегодня у Екатеринбурга действительно серьезные планы по строительству парков и скверов, в том числе в рамках программы к 300-летию города. Конечно же, надо внимательным образом над этим работать. Тем более сегодня в свете происходящих событий видно, что у людей есть потребность в этом. Я имею в виду людей, которые вышли защищать озеленение города в связи со строительством собора Святой Екатерины. Я общался с ними, как вы знаете. У них есть запрос на тщательное восстановление зеленого покрытия. Мне кажется, что Фонд Святой Екатерины должен взять повышенные обязательства по озеленению города», - разъяснял собравшимся свердловский губернатор.

В Фонде святой Екатерины, который был создан группой представителей крупного бизнеса Екатеринбурга в рамках подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году, пояснили, что поддержка городских инициатив, развитие городского пространства, создание в том числе и зеленых рекреаций - это задачи, которые более, чем созвучны целям фонда.

проект храма святой Екатерины(2019)|Фото: Фонд Святой Екатерины

И сам проект возведения Храма святой Екатерины направлен на создание уникальных возможностей для горожан, что становится понятным, когда любой заинтересованный ознакомится с презентацией проекта.

Ролик - презентация наглядно демонстрирует - какое городское пространство входит в проект, который называют "строительство Храма святое Екатерины". Собор, окруженный фонтанами, гладью пруда, деревьями и кустарниками, вообще-то впечатлит любого екатеринбуржца.

проект храма святой Екатерины(2019)|Фото: Фонд Святой Екатерины

Интересно, протестанты, третий день спасающие "сквер на драме" - видели презентацию проекта?...

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Собор, фонтаны, деревья. Видели ли "защитники сквера" презентацию проекта?

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Теги: фонд святой екатерины, храм, видео-презентация, скверы екатеринбурга



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