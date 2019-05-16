10 Сентября 2020
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Общество В России
логотип Голос. Дети (2019) | Фото: wikipedia.org

Group-IB заявила о накрутках в пользу дочери Алсу на "Голос. Дети"

Эксперты компании Group-IB выявили накрутки при голосовании на телевизионном проекте "Голос. Дети" за участника под номером семь, которым была дочь певицы Алсу.

Напомним, выборы победителя обернулись скандалом. По итогам зрительского голосования победила 11-летняя Микелла Абрамова, дочь Алсу и предпринимателя Абрамова. В этом усомнились как многие зрители (среди них были и звезды, например, Максим Галкин), так и сам Первый канал, который проводит шоу уже не в первый раз. В итоге руководство телеканала наняло компанию Group-IB, чтобы проверить результаты голосования.

Специалисты пронализировали трафик и выявили массированную автоматизированную отправку СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта "Голос. Дети". Об этом говорится в заявлении на сайте Group-IB.

Выяснилось, что в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч СМС. Все телефонные номера принадлежат одному оператору из Ленинградской области.

Также аналитики заявили, что один из регионов продемонстрировал необычно высокую активность сразу после начала голосования.

Для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты, уточнили в Group-IB. Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 тысяч.

СМИ ранее писали об "аномально" голосовавших в финале регионах. Однако Group-IB до публикации финального отчета по проведенному расследованию не раскрывает данные по регионам.

В выходные появилась информация о том, что, якобы, супруг артистки Ян Абрамов обратился в голландскую компанию Talpa Media Holdings, владеющую правами на формат "Голос. Дети". Об этом написал телеграмм-канал Baza, по его данным бизнесмен хотел засекретить результаты проверки Group-IB.

Однако представитель Алсу опроверг слух. В официальном заявлении директора певицы Сергея Фадеева сказано, что эта лживая информация была распространена "с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением".

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Group-IB заявила о накрутках в пользу дочери Алсу на "Голос. Дети"

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Теги: Group-IB, Алсу, Голос.Дети



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