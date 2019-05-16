10 Сентября 2020
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Общество В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Обнародованы главные ожидания украинцев от Зеленского

Больше всего от нового президента Украины Владимира Зеленского жители страны ждут снятия неприкосновенности с депутатов, судей, президента. На это указали 54% опрошенных, свидетельствуют данные опроса, который провели Центр "Социальный мониторинг", Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко и Социологическая группа "Рейтинг", сообщается на сайте последнего.
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На втором месте ожиданий находятся шаги по разрешению конфликта в Донбассе путем прямых переговоров с ДНР и ЛНР. Этого хотят 41% опрошенных.

Еще 38% хотят, чтобы Зеленский распустил Верховную раду, а также обеспечил возвращение украинских военнопленных и удерживаемых лиц.

Среди наиболее важных вызовов современности на первом месте стоит прекращение огня в Донбассе. На это указали 88%. Далее следуют такие проблемы: возвращения украинских военнопленных и удерживаемых лиц (84%), цены и инфляция (84%), тарифы (84%), зарплата и пенсии (83%), военный конфликт в Донбассе и его реинтеграция (80%), социальная защищенность населения (76%), медицина (76%), безработица (76%), обогащение олигархов и обнищание простых людей (74%), коррупция и кумовство во власти (74%). Мечта о возвращении на Украину Крыма стоит только на 15-м месте. Несмотря на массированную пропаганду этого вопроса, его указали только 54% опрошенных.

Также любопытно, что курс на евроинтеграцию поддерживают только 43%, хотя за вступление в ЕС проголосовали бы 57%. За вступление в НАТО проголосовали бы 49%.

Интересно, что 65% считают, что Украина должна идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения территорий. А 55% считают, что президент Украины ради установления мира должен пойти на прямой диалог с ДНР и ЛНР. Отметим, что Зеленский категорически отвергает эту возможность.

Как сообщало Накануне.RU, Рада назначила инаугурацию Зеленского на понедельник 20 мая.

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Обнародованы главные ожидания украинцев от Зеленского

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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