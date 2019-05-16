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Бегство рогатых викингов (2019) | Фото:КиноЛогистика

В прокат вышел фильм "Бегство рогатых викингов" по повести Владислава Крапивина

В российский прокат выходит детский фильм "Бегство рогатых викингов" по повести уральского писателя Владислава Крапивина, написанной им еще в 1969 году.
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История про мальчишек с невероятной фантазией и готовностью каждый день совершать великие дела снята Ильей Белостоцким, режиссером киножурнала "Ералаш".

Главному герою - Джонни Воробьеву – скоро исполняется девять лет. Он ненавидит, когда его заставляют что-то делать, мечтает выйти из-под надзора своей старшей сестры, которая работает вожатой в летнем лагере, и беспечно радоваться летним каникулам. Но внезапно планы меняются. Джонни со своими друзьями решает дать отпор Тольке Самохину и его банде рогатых викингов, которые наводят страх на ребятишек во всей округе. Сама повесть была написана Владиславом Крапивиным еще в 1969 году, но сюжет был переработан в соответствии с современными реалиями.

"Снимать детское кино неимоверно трудно, но нужнее дела в жизни я не знаю, - говорит режиссер и продюсер фильма Илья Белостоцкий. – Работая над "Бегством рогатых викингов", буквально ощущал себя на войне. На своей маленькой персональной войне за все хорошее против всего плохого. К счастью, я был не один. И мы сделали это. Мы выстояли. Мы победили. На этот раз – победили. Я надеюсь, что плоды этой победы порадуют наших детей: тех, ради кого все это и было задумано".

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Фильм снимался на старинных улицах Тюмени, города, где родился автор сценария – писатель Владислав Крапивин. Он же принимал участие и в съемочном процессе.

"Чтобы отобрать ребят на главные роли, я лично обошел несколько школ, буквально заглядывал в классы во время уроков, - признается режиссер. – Искал тех, кто подходил бы по типажам наших героев. Еще я старался выбирать тех ребят, у которых нет серьезного актерского опыта. В результате кастинга сформировалась замечательная актерская команда, с которой можно было пройти и огонь, и воду. С детьми работать хоть и сложнее, зато куда интереснее!".

"В настоящий момент ощущается острая нехватка детских российских кинофильмов и поэтому я всегда стараюсь поддерживать производителей, которые взяли на себя такую смелость и ответственность. Я сам в детстве был большим поклонником картин в духе "Петрова и Васечкина", вижу в "Бегстве рогатых викингов" некоторые знакомые интонации. К тому же, Владислав Крапивин, по книге которого поставлен фильм, – замечательный автор. Российское детское кино должно возродиться, и пример "Последнего Богатыря" удивителен, но подобные жемчужины появляются крайне редко. Подрастающее поколение должно видеть разнообразное детское кино: на сказочные темы, о сорванцах, приключениях и вечных ценностях", - объясняет свой выбор директор прокатной компании Кинологистика Анатолий Сергеев.

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В прокат вышел фильм "Бегство рогатых викингов" по повести Владислава Крапивина

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Теги: Бегство рогатых викингов, владислав крапивин, тюмень



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