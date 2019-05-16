Курганец облил свою 80-летнюю родственницу бензином и поджег

В Кургане задержали 42-летнего местного жителя, который пытался расправиться со своей пожилой родственницей.

Вечером 15 мая он приехал в садоводство "Корвет" - там у 80-летней женщины была дача. Ранее между ними произошел конфликт, злоумышленник решил отомстить.

"Он облил пожилую женщину легковоспламеняющейся жидкостью из паяльной лампы, после чего поджег", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Женщине удалось потушить пламя, она спаслась. Сейчас она находится в больнице.