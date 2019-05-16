"Госслужащая, могу достать языком до кончика носа". Тюменская чиновница решила стать "Девушкой года" по версии Playboy

На конкурс "Девушка года – 2019", объявленный журналом Playboy, подала документы госслужащая из Тюмени Анна Ануфриева, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ануфриевой 27 лет, её параметры – 89/69/97. Конкурсантка "увлечена собой и тем, что нравится". За плечами у неё 10 лет учёбы в музыкальной школе по классу фортепиано, она владеет немецким языком, собирает свою библиотеку, в которой уже 150 книг, а также пишет стихи, мечтая издать сборник. Кроме того, она занимается спортом и хочет переехать в Европу.

"Необычные умения или способности: могу достать языком до кончика носа. Вообще, я люблю жизнь. И, конечно же, красоту женского и мужского тела и эстетику вообще, на фотографии и где угодно", - уточнила она.