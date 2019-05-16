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Общество В России
Крушение в Шереметьево 5.05.2019 (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Конструктивные недостатки SSJ-100 рассматриваются как возможная причина ЧП в Шереметьево

Конструктивные недостатки самолета SSJ-100 как одна из причин катастрофы "Суперджета" в Шереметьево, произошедшей 5 мая. Об этом со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщает РИА Новости.
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По словам инсайдера, просчёт при проектировании мог привести к поломке шасси и воспламенению топливных баков. "При посадке Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево сломавшиеся стойки шасси привели к повреждению баков, утечке керосина и воспламенению. Таким образом, это может быть просчётом при проектировании самолёта", — сказал собеседник агентства.

Напомним, после удара молнии и некритичного для полета выхода из строя части электроники экипаж "Суперджета", принадлежавшего "Аэрофлоту", решил вернуться и сесть. Во время жесткой посадки самолет начало "козлить", из-за пробитых топливных баков и работающих двигателей начался пожар. В нем погиб 41 человек, всего на борту было 78 человек. Оба пилота спаслись.

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Конструктивные недостатки SSJ-100 рассматриваются как возможная причина ЧП в Шереметьево

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Теги: причины катастрофы ssj-100, ssj-100, конструктивные недостатки, расследование



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