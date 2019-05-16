10 Сентября 2020
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Экономика В России
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Госдуму сравнили с ОПГ за продление амнистии капиталов

Сегодня Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, продлевающий амнистию капиталов до 29 февраля 2020 г. За это время граждане смогут добровольно задекларировать свои активы и счета в зарубежных банках с сохранением всех гарантий при условии их возврата в российскую юрисдикцию. Против третьего этапа амнистии выступили депутаты от КПРФ, сравнившие Госдуму с организованной преступной группировкой (ОПГ) и выразившие уверенность в том, что возвращенные в страну деньги просто "сгорят", передает корреспондент Накануне.RU.

В Правительстве уверены, что третий этап амнистии капиталов – с 1 июня 2019 г. по 29 февраля 2020 г. – позволит создать благоприятные условия для перевода активов в российскую юрисдикцию.

Обязательное условие амнистии — репатриация денежных средств декларантов и регистрация подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах в Калининградской области и Приморском крае.

Законопроект предусматривает внесение поправок в Налоговый кодекс, которые освобождают от НДФЛ прибыль контролируемой иностранной компании, при условии, что налогоплательщик не признавался налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 г.

Также закон освобождает от уплаты декларантами налогов на имущество и счета в зарубежных банках и от уголовной ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2019 г.

Последняя норма вызвала противоречивые отклики у депутатов из оппозиционных фракций. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил освободить декларантов и от гражданско-правовой ответственности на случай, если на активы начнет претендовать "бывшая жена".

"Эти деньги должны быть неприкосновенны, и никто не должен знать, в каком объеме и откуда они пришли", - сказал Жириновский.

В КПРФ норму, освобождающую от уголовной ответственности за налоговые нарушения, назвали преступной.

"Такой закон может принимать ОПГ, а не Госдума, потому что нарушаются все нормы юридического права. Все эти три закона только ради этой цели и созданы. Мы должны принимать законы об индустриализации нашей страны, но мы подряд принимаем законы то о продлении дачной амнистии, то об амнистии капиталов – все для того, чтобы пополнить бюджет шаровыми деньгами, которые уже кем-то заработаны", - высказался Николай Арефьев.

Даже если деньги действительно вернутся в российскую юрисдикцию, они быстро "сгорят", уверен депутат: их погубит либо инфляция, либо отзыв лицензии у банка, где они хранятся.

В ответ на сравнение Госдумы с ОПГ Вячеслав Володин начал рассуждать о… наименовании улиц в России и украинских властях.

"У нас огромное количество улиц в стране названы именами людей, которые без суда и следствия взяли и расстреляли наших граждан. Вот это группировка. На Украине группировка власть захватила. А мы в соответствии с нормами, принципами и правилами обсуждаем и принимаем эти решения, потому что считаем, что правильно было бы создать условия, чтобы граждане вернули средства в страну", - возразил спикер.

Амнистия капиталов укрепит доверие бизнеса и государства, уверен Андрей Макаров из ЕР.

Валерий Гартунг из "Справедливой России" законопроект поддержал, но заметил, что реального эффекта он не принесет.

"Никаких особых экономических результатов от принятия закона не следует ожидать. У нас отсутствуют условия для развития экономики, и надо как раз в этой части менять законодательство, чтобы было выгодно вкладывать инвестиции в российскую экономику", - заметил депутат.

В результате большинством голосов амнистия капиталов была продлена.

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Госдуму сравнили с ОПГ за продление амнистии капиталов

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Теги: амнистия капиталов, счет, декларация, госдума



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