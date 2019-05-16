10 Сентября 2020
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Политика В России
расширенная коллегия ВПК, гособоронзаказ, Дмитрий Рогозин (2016) | Фото: oborona.gov.ru

"Роскосмос" отреагировал на слухи о скорой отставке Рогозина

В "Роскосмосе" прокомментировали появившиеся в ряде СМИ слухи о том, что главу госкорпорации Дмитрия Рогозина в ближайшее время могут отправить в отставку.

"Эти слухи не соответствуют действительности", - приводит "МК" слова руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко.

Напомним, накануне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин во время Международного молодежного юридического форума сообщил о миллиардных хищения в госкорпорации.

По его словам, расследованием хищений следователи занимаются уже пять лет и не видно "конца и края" этой работе.

При этом в "Роскосмосе" подчеркивают, что сами инициируют расследования и передают материалы следственным органам.

В марте Рогозин решил защитить в суде свои честь и достоинство, которые пострадали после появления в Сети некоторых публикаций.

Речь идет о негативной оценке его работы интернет-изданиями "Руспресс" и "Компромат-Урал". По данному факту расследуется уголовное дело по статье "Клевета". В статьях выражается негативная оценка деятельности главы госкорпорации.

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"Роскосмос" отреагировал на слухи о скорой отставке Рогозина

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Теги: роскосмос, дмитрий рогозин



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