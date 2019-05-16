Неожиданно. Депутат от ЕР подтвердила, что ее помощник будет выдвигаться на выборы в Мосгордуму от КПРФ.

Повестка выборов в Мосгордуму становится все интересней день ото дня, передает корреспондент Накануне.RU. Получила продолжение история с намеревающимся выдвигаться в кандидаты в московские депутаты Андрем Орлом. "Московская газета" обратила внимание на страницу Инны Святенко, которая написала в своем аккаунте Facebook, что видеоблогер Андрей Орел — ее помощник на общественных началах.

Напомним, недавно «Московская газета», ссылаясь на свои источники в префектуре ЮВАО Москвы, сообщила, что вероятный кандидат от КПРФ по избирательному округу № 25 Андрей Орел в действительности отстаивает интересы власти.

Понятно, что такая информация мимо заинтересованной московской общественности не прошла. Возможно, поэтому депутат Мосгордумы от ЕР Инна Святенко сочла нужным подтвердить, что Андрей Орел действительно ее помощник на общественных началах.

И депутат фактически подтверждает, что информация о ремонтах квартир ветеранов войны и других льготников в Марьино, которая оказалась у ее помощника , поступила-таки от нее. Депутат пишет: "Нарушения, связанные с ремонтом квартир ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, я выявила достаточно давно". О нарушениях депутат даже проинформировала правоохранителей. И продолжает контролировать ситуацию.

Более того. Оказывается именно депутат Святенко отправила своего помощника на общественных началах Андрея Орла "посетить жителей Марьино, в квартирах которых должен проводиться ремонт, поздравить их, выяснить текущую ситуацию и подготовить видеоролики". Правда, по словам депутата Святенко, в одном из роликов ее помощник допустил "досадные ошибки". И потому депутат считает, что "Андрею необходимо извиниться перед людьми, которых он невольно оскорбил".

Что касается собственно выдвижения Орла на выборы в Мосгордуму от КПРФ Святенко полагает, что "начинающему политику нужно набираться опыта контактной работы с избирателями". Завершая свой пост, Святенко пишет, что не понимает шумихи, "которую подняли некоторые СМИ по поводу работы Андрея Орла на власть".