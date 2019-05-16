Неожиданно. Депутат от ЕР подтвердила, что ее помощник будет выдвигаться на выборы в Мосгордуму от КПРФ.

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Центральный ФО Москва
Мосгордума, новое здание (2016) | Фото: пресс-служба Мосгордумы

Неожиданно. Депутат от ЕР подтвердила, что ее помощник будет выдвигаться на выборы в Мосгордуму от КПРФ.

Повестка выборов в Мосгордуму становится все интересней день ото дня, передает корреспондент Накануне.RU. Получила продолжение история с намеревающимся выдвигаться в кандидаты в московские депутаты Андрем Орлом. "Московская газета" обратила внимание на страницу Инны Святенко, которая написала в своем аккаунте Facebook, что видеоблогер Андрей Орел — ее помощник на общественных началах.

скрин, фэйсбук, инна святенко(2019)|Фото:скрин, facebook

Напомним, недавно «Московская газета», ссылаясь на свои источники в префектуре ЮВАО Москвы, сообщила, что вероятный кандидат от КПРФ по избирательному округу № 25 Андрей Орел в действительности отстаивает интересы власти.

Понятно, что такая информация мимо заинтересованной московской общественности не прошла. Возможно, поэтому депутат Мосгордумы от ЕР Инна Святенко сочла нужным подтвердить, что Андрей Орел действительно ее помощник на общественных началах.

андрей орел, выборы в мосгордуму(2019)|Фото:news-r.ru

И депутат фактически подтверждает, что информация о ремонтах квартир ветеранов войны и других льготников в Марьино, которая оказалась у ее помощника , поступила-таки от нее. Депутат пишет: "Нарушения, связанные с ремонтом квартир ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, я выявила достаточно давно". О нарушениях депутат даже проинформировала правоохранителей. И продолжает контролировать ситуацию.

Более того. Оказывается именно депутат Святенко отправила своего помощника на общественных началах Андрея Орла "посетить жителей Марьино, в квартирах которых должен проводиться ремонт, поздравить их, выяснить текущую ситуацию и подготовить видеоролики". Правда, по словам депутата Святенко, в одном из роликов ее помощник допустил "досадные ошибки". И потому депутат считает, что "Андрею необходимо извиниться перед людьми, которых он невольно оскорбил".

Что касается собственно выдвижения Орла на выборы в Мосгордуму от КПРФ Святенко полагает, что "начинающему политику нужно набираться опыта контактной работы с избирателями". Завершая свой пост, Святенко пишет, что не понимает шумихи, "которую подняли некоторые СМИ по поводу работы Андрея Орла на власть".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Неожиданно. Депутат от ЕР подтвердила, что ее помощник будет выдвигаться на выборы в Мосгордуму от КПРФ.

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: выборы в мосгордуму, андрей орел, инна святенко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети