В Пермской городской клинической больнице №4 заработало онкологическое отделение

В Перми на базе городской клинической больницы №4 открылось онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства края.

Медицинская помощь в новом отделении оказывается пациентам в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Оба стационара рассчитаны на 10 коек, причем дневной работает в две смены.

В своей работе врачи нового отделения будут применять химиотерапию, регионарную химиотерапию, оказывать помощь в сложных случаях инвазивных диагностических и лечебных вмешательств, требующих госпитализации и динамического наблюдения в условиях стационара.

Медики освоили новейшие технологии. Одно из самых современных направлений в работе отделения - лечение онкологических заболеваний методом регионарной химиотерапии. По этому методу, препарат доставляется непосредственно в опухолевые очаги, не оказывая воздействия на здоровые клетки. Кроме того, в отделении будут проводить и требующее госпитализации симптоматическое лечение при злокачественных новообразованиях, а также оперативные вмешательства с целью эмболизации питающего сосуда опухоли с последующим проведением операции на "сухом" поле – при временном прекращении кровоснабжения.

В отделение пациент может попасть по направлению от врачей онкодиспансера. В ПКОД пациент сперва проходит первичный курс терапии, после чего врачи принимают решение - продолжить наблюдать пациента, либо направить в "четверку".

Главврач больницы Андрей Ронзин считает, что онкоотделение поможет разгрузить краевой диспансер. Ожидается, что курсы химиотерапии пройдут более 1,5 тыс. пациентов из Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов Перми. Более того, филиал онкоотделения будет организован в поликлинике Губахи. Процедуру химиотерапии проведут 222 жителям территорий КУБа.

Напомним, что одной из задач, которую поставил президент России Владимир Путин в рамках нацпроекта "Здравоохранение", является снижение смертности от новообразований, в том числе, злокачественных. К 224 г. в Прикамье смертность от онкозаболеваний нужно снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения. Сегодня в регионе этот показатель составляет 197 случаев на 100 тыс. человек. Охват населения профилактическими медосмотрами для раннего выявления заболеваний планируется увеличить с 40% до 70%.

Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что задача краевых властей обеспечить оперативное выявление болезни на ранней стадии.