МВД: на акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге задержано 70 человек

В свердловской полиции уточнили число задержанных на акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге. В МВД призвали не участвовать в несанкционированных мероприятиях.

Напомним, в министерстве общественной безопасности заявляли, что 15 мая были задержаны 33 человека. Часть людей, задержанных днем ранее, уже отправили под арест.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, за совершение различных административных правонарушений на акции 15 мая было задержано 70 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

"В 2 часа 30 минут участники акции разошлись. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 304 сотрудника полиции и коллеги из Росгвардии. По состоянию на 8.30 16 мая 2019 года в отношении 98 граждан составлено 102 протокола. В связи с тем, что в социальных сетях по-прежнему имеют место быть призывы к продолжению протестной акции и к иным нарушениям действующего законодательства, ГУ МВД России по Свердловской области призывает граждан не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных мероприятиях. Каждому противоправному факту будет дана правовая оценка. На дворе 21-й век, имеется масса цивилизованных методов обсуждения и решения злободневных вопросов", - добавил полковник Горелых.

По данным ОВД-Инфо, из отдела полиции №5 в Екатеринбурге отпустили девять из 10 задержанных в ходе акции человек. На одного из задержанных составили протокол о нарушении правил проведения акции.

Ранее в Кремле заявили, что действия сотрудников силовых ведомств во время протеста против строительства храма в Екатеринбурге были оправданными.