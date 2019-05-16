"Снова спутал личное с государственным". Интернет-сообщество отреагировало на слова Пескова о ситуации с протестами в Екатеринбурге

Интернет-сообщество отреагировало на заявление Кремля о ситуации со строительством храма в Екатеринбурге.

Так, телеграм-канал "Незыгарь" считает, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "спутал личное с государственным".

"Песков вмешался с разъяснениями по Екб. А зачем? Алтушкин попросил? Говорят, Дмитрий Сергеевич снова личное с государственным спутал", - пишет канал.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее Дмитрий Песков заявил, что действия сотрудников силовых ведомств на протестной акции против строительства храма в Екатеринбурге были оправданными.

ТГ-канал "Постправда" передает, что "Дмитрий Песков сообщил, что лично разговаривал с застройщиком". "Уникальная ситуация", - отреагировал ресурс. "Очень много ложной информации. Я связывался с компанией-застройщиком, информация, что храм является лишь частью большого плана застройки и там предусмотрены еще другие здания и центры, не соответствует действительности", - приводит слова Пескова канал.

Ранее, впрочем, Дмитрий Песков дал понять, что Москва не будет вмешиваться в конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге.

Напомним, задержанных 14 мая протестантов отправили под арест на срок от 2 до 10 суток - всего был арестован 21 человек. Материалы по задержанным в среду, 15 мая, в суд пока не поступили.