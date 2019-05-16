"Урал" намерен опротестовать удаление Бикфалви, чтобы тот сыграл в финале Кубка России

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов высказался о судействе ответного матча полуфинала Олимп-Кубка России. Накануне клуб из столицы Свердловской области пробился в финал Кубка во второй раз в своей истории, по сумме двух встреч одолев тульский "Арсенал" (1:0, 2:2).

В первом тайме у "шмелей" был удален один из лидеров команды - Эрик Бикфалви (автор одного из мячей в ответной встрече). Арбитр посчитал, что игрок умышленно наступил на соперника, хотя даже по многочисленным повторам так не показалось. Тем не менее, атакующий полузащитник получил прямую красную карточку и теперь должен пропустить финал.

По словам президента клуба, будет подана апелляция на решение судьи, Бикфалви же уехал в Москву, где завтра отправится на Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК).

"Не дают такие удаления. Если хотим посмотреть хороший финал, должны играть сильнейшие", - цитирует "Спорт-экспресс" слова Иванова.

Напомним, финальная игра кубка пройдет 22 мая на стадионе "Самара-Арена". В первый раз в своей истории "Урал" выходил в финал Кубка России в 2017 году. В решающем матче, который состоялся в Сочи, екатеринбургская команда уступила столичному "Локомотиву". В этом году в финале эти клубы встретятся вновь.