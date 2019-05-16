После проблем со стипендиями: и.о. ректора Курганской сельхозакадемии назначен Роман Скиндерев

Исполняющим обязанности ректора Курганской сельхозакадемии назначен бывший проректор вуза Роман Скиндерев, эту информацию Накануне.RU подтвердил источник в КГСХА.

"Приказ уже подписан, все необходимые согласования пройдены. Решение было принято 13 мая", - отметил инсайдер.

Бывший ректор КГСХА, депутат Курганской областной думы Владимир Левитский ушел с поста по собственному желанию - это официальная формулировка. Однако источник Накануне.RU сообщил, что последней каплей для Минобрнауки РФ стали долги перед студентами по стипендиям - им не платят с декабря прошлого года. Общий долг составляет несколько миллионов рублей.

Получить комментарий Левитского не удалось - он не ответил на звонок корреспондента.

Ожидается, что официально о смене руководства вуза объявят 17 мая на общем собрании сотрудников академии. На сайте вуза говорится, что оно пройдет в 13.30 в аудитории Г-111.

Владимир Левитский занимал пост ректора вуза с 2016 года.