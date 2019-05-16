"Уральские авиалинии" отменяют все рейсы в Париж и Ниццу из Жуковского

Авиакомпания "Уральские авиалинии" предупредила пассажиров об отмене с 18 мая всех рейсов по маршрутам Москва (Жуковский) – Париж – Москва (Жуковский) и Москва (Жуковский) – Ницца – Москва (Жуковский).

Тем пассажирам, которые приобрели билеты на отмененные прямые рейсы, предлагают вернуть деньги или лететь маршрутом с пересадкой, например, в Праге (или выбрать перелет Бордо – Домодедово, правда, только с 1 июня).

В компании объясняют ситуацию отказом французских авиавластей. Российская сторона выдала допуски полетов "Уральским авиалиниям" в ноябре 2018 – феврале 2019. "На основании выданных допусков авиакомпания сформировала расписание и открыла продажу билетов. Однако, в апреле авиационные власти Франции отказали авиакомпании в полетах. Основанием отказа явилось заявление о том, что французские авиационные власти рассматривают аэропорт Жуковский как четвертый аэропорт Москвы, где полеты жестко регламентированы межправительственными соглашениями", - объяснили в "Уральских авиалиниях".