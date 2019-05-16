Из-за протестов? В Екатеринбурге внезапно отменен общегородской выпускной

В Екатеринбурге отменен общегородской выпускной, запланированный на 28 июня. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе фестиваля Ural Music Night.

Напомним, общегородской выпускной для 11-классников должен был пройти на главном стадионе города - "Екатеринбург-Арене", который принимал матчи ЧМ-2018. Планировалось, что он будет объединен с международным фестивалем Ural Music Night.

Как рассказала исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова, выпускной был их совместным проектом с администрацией Екатеринбурга.

"Концерт группы Little Big будет перенесен на другую площадку, в этом году не получается сделать так, как мы мечтали. Запланировали на совещании с администрацией города совместное мероприятие в следующем году", - добавила Шмелькова.

Причина отмены общегородского выпускного не называется. Не исключено, что на это повлияли идущие в городе всю неделю акции протеста против строительства храма святой Екатерины.