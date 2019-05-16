Иск Коновалова к Леонтьеву удовлетворён в полном объёме

Суд удовлетворил исковые требования главы Хакасии Валентина Коновалова к пресс-секретарю "Роснефти" Михаилу Леонтьеву и, как передаёт РИА "Новости", в полном объеме признал сведения, распространенные Леонтьевым, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.

Напомним, заявление по факту нелицеприятных высказываний пресс-секретаря "Роснефти" в адрес главы восточносибирской республики было подано ещё в конце февраля, слушания по этому делу начались в начале апреля. В эфире радио "КП" представитель "Роснефти" нелицеприятно высказался в адрес Коновалова лично, также он тогда заявил: "Чё нам Хакасия? … Не будет Хакасии, новую Хакасию где-нибудь надыбаем".

При этом нынешняя победа Валентина Коновалова в суде по делу о высказываниях Михаила Леонтьева стала не первой.