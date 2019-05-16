Сергей Лазарев потратил на номер для "Евровидения" личные деньги

Российский певец Сергей Лазарев (36) опроверг информацию о том, что постановка его номера для "Евровидения" стоила $2,5 млн. Но при этом он отметил, что пришлось в проект вложить и личные средства, поскольку ему хотелось сделать выступление максимально зрелищным.

"Я слышал о каких-то баснословных суммах. Всё это полная чушь. Те суммы, которые называются, чуть ли не два с половиной миллиона долларов — это всё полная чушь, не слушайте это, - рассказал Лазарев в интервью Super. - Просто я понимаю, что нужно о чём-то писать, и люди думают, что, если речь идёт о Филиппе Киркорове и о Сергее Лазареве, значит, это невероятные деньги. Да действительно есть некоторые вещи, за которые я заплатил сам, потому что был ограниченный бюджет. Не секрет, что, если я хотел сделать что-то дополнительное в номере, я оплачивал это из своих денег. Большая часть клипа была оплачена мной, некоторые моменты, связанные со сценой, репетиционные моменты. Мне нужна была дополнительная репетиция с экранами, нужно было привести эти экраны, но бюджет этого не позволял. Я действительно это оплачивал сам, потому что понимаю, что это нужно мне".

Судя по отрывкам с репетиций концертного номера Лазарева, его команда, как и в 2016 году, делает ставку на сложные визуальные эффекты.

Второй полуфинал, в котором под 13-м номером выступит Лазарев, состоится в четверг, 16 мая. Финал пройдет в Тель-Авиве 18 мая. Сергей участвует в конкурсе уже второй раз, в 2016-м он завоевал "бронзу".