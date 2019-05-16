10 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Игра престолов (2018) | Фото:youtube.com

Поклонники "Игры престолов" просят HBO переснять восьмой сезон сериала

Телеканал HBO просят переснять восьмой сезон сериала "Игра престолов". Соответствующая петиция появилась на сайте change.org. К настоящему моменту ее подписали более 290 тыс. человек.

В тексте петиции говорится, что создатели сериала Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс доказали, что "являются крайне некомпетентными авторами, когда у них нет исходного материала (т.е. книг), к которому можно обратиться".

"Этот сериал заслуживает последнего сезона, который бы имел смысл", - говорится в обращении.

Поклонники сериала надеются, что HBO сделает это.

Напомним, ранее стали известны фавориты букмекерских ставок на финал "Игры престолов".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в четвертом эпизоде восьмого сезона обнаружился киноляп: на столе перед Дейнерис был замечен стакан из Starbucks. HBO уже извинились за оплошность, а ляп уже оброс мемами в сети.

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Поклонники "Игры престолов" просят HBO переснять восьмой сезон сериала

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Теги: игра престолов, сериал, HBO



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