В Воронеже на крыше "Волги" перевозили труп

В Воронеже водитель автомобиля "Волга" перевозил труп на крыше машины. Фотографии появились в соцсетях и вызвали общественный резонанс.

На снимке видно тело мужчины в мешке, прикрепленное к экспедиционному багажнику автомобиля.

В полиции пояснили, что это не является нарушением. Как сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД, мужчина покончил с собой, у родственников не было денег на специальную перевозку. Они попросили соседа отвезти тело на экспертизу.

Ранее в Самаре перед зданием регионального правительства выставили гроб с покойником.Сообщалось, что мужчина скончался от туберкулеза, после он долгое время лежал в морге, так как его бывшая гражданская жена не могла собрать денег на захоронение.

Женщине предложили захоронить покойного за 30 тыс. руб., но таких денег у нее не было, поиски были продолжены. Ей удалось договориться всего за 8 тыс. руб., однако процессу помешала "ритуальная мафия". Жена покойного решила, что в ситуацию должны вмешаться местные власти, и привезла гроб к зданию правительства.