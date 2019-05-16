10 Сентября 2020
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В Воронеже труп мужчины везли на крыше «Волги» (2019) | Фото: vk.com/vrndtp

В Воронеже на крыше "Волги" перевозили труп

В Воронеже водитель автомобиля "Волга" перевозил труп на крыше машины. Фотографии появились в соцсетях и вызвали общественный резонанс.

На снимке видно тело мужчины в мешке, прикрепленное к экспедиционному багажнику автомобиля.

В Воронеже труп мужчины везли на крыше «Волги»(2019)|Фото: vk.com/vrndtp

В Воронеже труп мужчины везли на крыше «Волги»(2019)|Фото: vk.com/vrndtp

В полиции пояснили, что это не является нарушением. Как сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД, мужчина покончил с собой, у родственников не было денег на специальную перевозку. Они попросили соседа отвезти тело на экспертизу.

Ранее в Самаре перед зданием регионального правительства выставили гроб с покойником.Сообщалось, что мужчина скончался от туберкулеза, после он долгое время лежал в морге, так как его бывшая гражданская жена не могла собрать денег на захоронение.

Женщине предложили захоронить покойного за 30 тыс. руб., но таких денег у нее не было, поиски были продолжены. Ей удалось договориться всего за 8 тыс. руб., однако процессу помешала "ритуальная мафия". Жена покойного решила, что в ситуацию должны вмешаться местные власти, и привезла гроб к зданию правительства.

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В Воронеже на крыше "Волги" перевозили труп

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Теги: воронеж, волга, труп



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