10 Сентября 2020
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Общество В России
Сергей Доренко (2013) | Фото: Накануне.RU

Дата похорон Сергея Доренко пока неизвестна

Радиостанция "Говорит Москва", основателем и сотрудником которой являлся Сергей Доренко, опровергла информацию о том, что погибший 9 мая журналист будет похоронен 18 мая на Троекуровском кладбище.

Решение о захоронении примет вдова журналиста Юлия после того, как получит урну с прахом супруга.

А вот прощание с Доренко пройдет 17 мая, в пятницу, в 11 утра на Троекуровском кладбище столицы. После этого тело журналиста будет кремировано.

Напомним, Доренко погиб на 60-м году жизни. Он возвращался домой на мотоцикле, когда случился приступ. Причина смерти: разрыв аневризмы грудной аорты.

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Дата похорон Сергея Доренко пока неизвестна

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Теги: сергей доренко, похороны, кремация



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