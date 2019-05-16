Дата похорон Сергея Доренко пока неизвестна

Радиостанция "Говорит Москва", основателем и сотрудником которой являлся Сергей Доренко, опровергла информацию о том, что погибший 9 мая журналист будет похоронен 18 мая на Троекуровском кладбище.

Решение о захоронении примет вдова журналиста Юлия после того, как получит урну с прахом супруга.

А вот прощание с Доренко пройдет 17 мая, в пятницу, в 11 утра на Троекуровском кладбище столицы. После этого тело журналиста будет кремировано.

Напомним, Доренко погиб на 60-м году жизни. Он возвращался домой на мотоцикле, когда случился приступ. Причина смерти: разрыв аневризмы грудной аорты.