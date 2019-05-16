10 Сентября 2020
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зал, зрители, форум, кресла, люди, конференция (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В Тюмени на всероссийской конференции представят инновационные разработки в ТЭК

В Тюмени на всероссийской конференции представят инновационные разработки в топливно-энергетическом комплексе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Конференция под названием "Проектирование, строительство ТЭК: опыт и инновации" организована при участии НИПИГАЗа и Тюменского индустриального университета (ТИУ). Ее участниками стали студенты и молодые ученые, преподаватели, сотрудники научно-проектных институтов, промышленных предприятий региона.

Будет представлено более 40 новаторских идей в сфере проектирования и строительства промышленных объектов. Их авторы получат развернутые рекомендации для того, чтобы воплотить эти идеи в жизнь. Оценивать работы будут 16 членов жюри. Доклады разделены на четыре секции "Энергетика", "Автоматизация", "Технологические решения" и "Общестроительные решения".

Конференцию открыли проректор по образовательной деятельности ТИУ Людмила Габышева, директор инжинирингового центра (ИЦ) НИПИГАЗа в Тюмени Андрей Сысоев и руководитель направления развития EPC-компетенций Екатерина Чумакова.

Людмила Габышева отметила, что укрепление сотрудничества между университетом и российским инжиниринговым центром является общей целью ТЭК и НИПИГАЗа.

"Конференция – это уникальная возможность объединить усилия для решения актуальных задач производственного комплекса, обучающимся вузов – представить свои проекты, заявить о себе, пообщаться с работодателем, а компании – найти среди участников потенциальных сотрудников", - заявила она, добавив, что конференция заложит прочную основу для обмена перспективными идеями.

Андрей Сысоев назвал конференцию шансом проявить себя - выдвинуть идею и получить обратную связь от экспертов.

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В Тюмени на всероссийской конференции представят инновационные разработки в ТЭК

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Теги: конференция, инновационные разработки, тэк



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