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Общество Курганская область
(2018) | Фото: фонд святой екатерины

Шумков услышал просьбы курганцев: на Дне города 24 августа выступит группа "Любэ"

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков распорядился подарить курганцам на День города концерт популярной российской группы "Любэ", сообщили Накануне.RU в правительстве региона.

Планируется, что Николай Расторгуев с командой приедет в Курган и даст часовой концерт на главной городской площадке - Центральной эстраде на площади имени Ленина.

В этом году курганцы отметят День города 24 августа.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в марте этого года на популярной онлайн-платформе, предназначенной для размещения петиций, появилась гражданская инициатива - люди попросили Шумкова сделать подарок Кургану на День города и привезти группу "Любэ".

Стоит отметить, что на Дне города в Шадринске в этом году выступит певица Пелагея.

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Шумков услышал просьбы курганцев: на Дне города 24 августа выступит группа "Любэ"

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Теги: Любэ, Курган, День города, Вадим Шумков



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Развитие сюжета:

Ранее 20.07.2019 10:17 Мск Глава Зауралья Вадим Шумков перед концертом "Любэ" порекомендовал курганцам размять голос

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Ранее 22.03.2019 08:38 Мск Перед выборами губернатора курганцы просят Шумкова и Ильтякова привезти на День города группу "Любэ"

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