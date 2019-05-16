Шумков услышал просьбы курганцев: на Дне города 24 августа выступит группа "Любэ"

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков распорядился подарить курганцам на День города концерт популярной российской группы "Любэ", сообщили Накануне.RU в правительстве региона.

Планируется, что Николай Расторгуев с командой приедет в Курган и даст часовой концерт на главной городской площадке - Центральной эстраде на площади имени Ленина.

В этом году курганцы отметят День города 24 августа.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в марте этого года на популярной онлайн-платформе, предназначенной для размещения петиций, появилась гражданская инициатива - люди попросили Шумкова сделать подарок Кургану на День города и привезти группу "Любэ".

Стоит отметить, что на Дне города в Шадринске в этом году выступит певица Пелагея.