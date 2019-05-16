В Кремле нашли оправдание действиям силовиков при задержаниях протестующих в Екатеринбурге

В Кремле считают, что действия сотрудников силовых ведомств на протестной акции против строительства храма в Екатеринбурге были оправданными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, задержанных 14 мая протестантов отправили под арест на срок от 2 до 10 суток - всего был арестован 21 человек. Материалы по задержанным в среду, 15 мая, в суд пока не поступили.

Сегодня Пескова спросили, насколько был оправдан силовой сценарий в Екатеринбурге.

"Сценарий всегда оправдан когда речь идет о провокации. В Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию и различных проявлений непозволительного поведения", - цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

По его словам, все это вызвало "соответствующие действия силовых ведомств". Он также добавил, что "идет разъяснительная работа, продолжается диалог с теми, кто хочет этот диалог вести".

Напомним, ранее Дмитрий Песков дал понять, что Москва не будет вмешиваться в конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге.