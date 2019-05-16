В деле о смерти рабочих "Уралхима" появился четвёртый фигурант

В деле о гибели рабочих "Уралхима" в Березниках появился четвёртый фигурант – предъявлено обвинение механику цеха производства аммиака, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Напомним, утром 6 мая в филиале "Уралхима" "Азот" в Березниках во время ремонта на производстве аммиака произошел хлопок. В результате несчастного случая погибли трое рабочих, еще один находится в больнице. В компании назвали трагедию несчастным случаем. Семьи погибших рабочих получат матпомощь от предприятия и краевых властей. Возбуждено дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

После предъявления обвинения механик цеха отправлен под домашний арест. Ранее арестованы технолог агрегата и двое начальников смены предприятия.