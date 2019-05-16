Кто "несет пургу"? Прихожане Екатеринбурга получат "бонусы" к храму – жилую высотку и парковку

Общественники и жители Екатеринбурга в очередной раз подняли тревогу вокруг строительства храма святой Екатерины в центре города. В социальных сетях начали распространять проектную документацию, где сказано, что кроме собора, будет построен ещё и многофункциональный центр вместо недостроенного здания на улице Октябрьская, 5 (напротив сквера у Драмтеатра и будущего храма). О том, что эту территорию "возьмут в оборот", было известно ещё в 2018 году, но уральцы возмущены "уплотнительной застройкой" этого места, передаёт корреспондент Накануне.RU.

История с храмом набирает обороты с каждым днём, Кремль также не остался в стороне. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Екатеринбурге будут строить только собор, ни о каком огромном комплексе речи не идёт. "Очень много ложной информации. Я связывался с компанией-застройщиком, информация, что храм является лишь частью большого плана застройки и там предусмотрены еще другие здания и центры, не соответствует действительности", - сказал Песков. В телеграм-каналах обсуждают, что, возможно, представитель Кремля "спутал личное с государственным", да и сам президент признавал, что иногда Песков "несет пургу". Ведь документы, схемы и комментарии застройщика говорят об обратном.

Протест в Екатеринбурге

После того, как на площадке, где будет стоять храм святой Екатерины, установили забор, уральцы протестуют каждый день: за три дня было задержано более 90 человек, некоторых уже отправили под арест на срок от 2 до 10 суток. При этом местные власти и инициаторы стройки заявляют, что все процедуры соблюдены, и место возведения храма меняться не будет. Сегодня выяснилось, что к проекту храма "прилагаются" и другие здания, совсем не православного свойства - многофункциональный центр с жильем и офисами.

Многофункциональный центр от УГМК исподтишка?

По данным проектной документации, которая опубликована на сайте администрации Екатеринбурга, Уральская горно-металлургическая компания планирует построить напротив будущего собора многофункциональный центр River Youse с жильем и офисами. Как пояснила агентству пресс-секретарь УГМК Нина Пелевина, речь идет о проекте обустройства довольно протяженной территории – от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев – в соответствии с которым будет возвращен к жизни объект незавершенного строительства (ул. Октябрьская, 5), уродующий облик Екатеринбурга уже 20 лет, и приведено в порядок пространство рядом с ним.

"Никакого нового "офисного центра" строить не планируется", - добавила Пелевина.



Бордовым цветом отмечен храм и новый комплекс



Непосредственно та территория, которая будет обустроена

Как пояснил директор компании-застройщика "Екатеринбургский мукомольный завод" Евгений Мордовин, проект планировки, прошедший процедуру публичных слушаний, утвержденный главой города, предусматривает создание единого общественного пространства от центра Екатеринбурга до улицы Челюскинцев, в том числе, строительство многофункционального жилого комплекса на месте заброшенного недостроенного здания и облагораживание прилегающей к нему территории. Проектные работы выполнены КБ "Стрелка".



Синим цветом выделен недострой, а жёлтым - многофункциональный центр

Из документов известно, что горожан (уже не только прихожан) ожидает многофункциональный жилой комплекс с полуподземной автостоянкой и административное здание, которое будет реконструировано.

Пока запланирован фитнес-центр и жилой комплекс. Ожидается, что ЖК достигнет 30 этажей.



Именно это здание будет реконструировано, а за ним - возведут новый ЖК

В настоящее время "Екатеринбургский мукомольный завод" выступает техническим заказчиком проекта, какая именно организация займется его возведением, не определено. При этом проектом не предусмотрено сокращение охранных зон каких бы то ни было памятников.

"Вместо недостроя жители Екатеринбурга получат здание, где предусмотрены как жилые, так и офисные помещения, а также фитнес-центр, подземную парковку. При этом будет ликвидирована стихийная стоянка, возникшая на территории заброшенного Библиотечного сквера, а на ее месте будут разбиты дорожки, установлены скамейки и беседки, что позволит придать завершенный вид Октябрьской площади и создать единое пешеходное пространство вдоль набережной. Особо хочется подчеркнуть, что недострой и место расположения будущего храма святой Екатерины находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга", - резюмировал Мордовин.

Сегодня Фонд святой Екатерины распространил очередную презентацию проекта. Видно, что "бонусы" для горожан к храму на ней показаны не полностью, 30-этажная высотка явно здесь упущена.

Собор святой Екатерины или очередной бизнес-проект?

По мнению диакона Андрея Кураева, спонсоры проекта намерены под видом строительства храма получить большой кусок земли и построить там еще несколько коммерческих помещений.

"Поскольку же эти застройщики и ранее вкладывали деньги в епархиальные проекты, то епархия не смеет откреститься от них и их аппетитов и послушно и даже с охотой подмахивает их планам. За прошлые и будущие спонсорские вливания от этих застройщиков, епархия готова расплачиваться своим имиджем и имиджем Церкви Христовой", - считает протодиакон РПЦ и общественный деятель.

Добавим, что храм святой Екатерины, как обещают инициаторы строительства, станет подарком к 300-летию города, который будет отмечаться в 2023 году. Окажется ли он подарком для всех в столице Урала - остаётся загадкой. Ведь как сказал полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов: "Только в совместном обсуждении, диалоге с населением должны приниматься решения о создании мест отдыха".