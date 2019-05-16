10 Сентября 2020
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Общество Москва
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Полковнику ФСБ Черкалину предъявлено обвинение во взятке в 850 тысяч долларов

Полковника ФСБ Кирилла Черкалина обвинили в получении взятки в $850 тыс. Такие данные содержатся в материалах дела, передает "Интерфакс".

Сумма взятки была озвучена на заседании Московского окружного военного суда, где сегодня признали законным арест сотрудника ФСБ.

Отмечается, что с ноября 2013 по февраль 2016 годаЧеркалин получил взятку от гражданина Назарова за общее покровительство коммерческой структуры.

Ранее адвокаты Черкалина просили отменить арест своего подзащитного. Однако суд оставил меру пресечения без изменений.

Напомним, как сообщало Накануне.RUначальника отдела Черкалина подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей. Также были арестованы двое его экс-подчиненных. Арест фигурантов дела санкционирован до 25 июня.

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Полковнику ФСБ Черкалину предъявлено обвинение во взятке в 850 тысяч долларов

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Теги: полковник, ФСБ, Кирилл Черкалин, взятка



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