Солист группы "Океан Эльзы" создал партию и идет на выборы в Раду, а врагом видит Россию

44-летний фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук создает политическую партию "Голос" и идет на парламентские выборы на Украине. Об этом говорится на официальной странице музыканта в Facebook. Свое решение артист объяснил необходимостью реальных изменений в стране, которые требуют украинцы.

"В то время, когда Россия своими действиями создает угрозу извне, мы должны уничтожить внутреннего врага и стать сильными перед лицом врага внешнего. Вот почему партия "Голос" идет на выборы в Верховную Раду", - заявил Вакарчук.

В партию войдут также политики, общественные активисты, артисты, например, бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко, экс-глава правления организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, доктор-кардиолог Юрий Соколов, актер и участник военизированного формирования Андрей Шараскин и др.

Вакарчук заверил, что партия не будет ни копейки брать у олигархов, финансировать ее будет прозрачный бизнес и простые украинцы.