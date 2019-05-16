10 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
администрация, Шадринск (2018) | Фото:Накануне.RU

В администрации Шадринского района прошли обыски: под прицелом - глава "земельного" комитета

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам, транспорту и муниципальному заказу администрации Шадринского района Сергей Гусев стал фигурантом уголовного дела.

16 мая сотрудники Следственного комитета внезапно посетили правительственное здание и изъяли необходимые для тщательного расследования дела документы.

"Информацию о том, что именно наши сотрудники проводили обыски, подтверждаю. Однако другие подробности в интересах следствия не разглашаются", - сообщила Накануне.RU старший помощник руководителя СУ СК России по Курганской области по взаимодействию со СМИ Олеся Гулькевич.

Из собственных источников Накануне.RU стало известно, что Гусев 6 лет назад заключил договор купли-продажи земельного участка площадью более 9 Га, который предназначался для производственных целей. После Гусев просто изменил вид разрешенного использования.

Ущерб, причиненный Шадринскому району, оценивается в 12 млн руб.

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В администрации Шадринского района прошли обыски: под прицелом - глава "земельного" комитета

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Теги: Сергей Гусев, Шадринск, обыски, СК



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