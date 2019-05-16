"Не открылся диск": в десятке регионов внезапно отменили пробный ЕГЭ по английскому языку

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Свердловская область Челябинская область Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО В России Северо-Кавказский ФО Крым Санкт-Петербург Москва
ЕГЭ, единый государственный экзамен (2019) | Фото: postupi.online

"Не открылся диск": в десятке регионов внезапно отменили пробный ЕГЭ по английскому языку

Сегодня в ряде регионов отменили пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по английскому языку. Ученики узнали об отмене уже на пунктах проведения экзамена после рассадки по местам. По некоторым данным, причина - в технических неполадках. Об этом учителя и репетиторы по английскому языку сообщили в социальных сетях. В Рособрнадзоре, откуда якобы пришло распоряжение об отмене репетиционного ЕГЭ, ситуацию пока не прокомментировали, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

В Екатеринбурге пробный ЕГЭ по английскому языку закончился спустя четыре минуты, так и не начавшись: его отменили, когда ученики уже были на месте проведения, рассказала репетитор по английскому языку София Сотрихина.

"Ребята пойдут сдавать устную часть без какой-либо подготовки на компьютерах, впервые увидят все это мероприятие уже на настоящем экзамене. Учителя говорят, что больше "пробник" проводить не планируют. Ужасный стресс для детей! Полное безразличие к сдающим", - написала педагог в группе EGExpert "Вконтакте".

Судя по комментариям к посту, "пробник" отменили не только в Екатеринбурге, но и в Челябинской области, Саратове, Самаре, Красноярском крае, Оренбурге, Амурской области, Чувашской Республике, Алтайском крае, Орле, Калининграде и даже Москве и Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, причина – в технических неполадках: якобы не открылся диск с заданиями.

"В Самарской области тоже отменили, стресс для родителей и детей. Ничего не знаем, как сдавать. Это был реальный шанс уменьшить стресс перед ЕГЭ", "В Амурской области тоже отменили. Что-то там не открылось у них", "Чувашская республика - экзамен отменяется, брак дисков, а по резерву материалы не получили", "В Петербурге тоже не грузится ничего, сидим два часа, ждем непонятно чего, явно сейчас распустят всех", - гласят комментарии к посту.

Состоится ли пробный ЕГЭ по английскому повторно, неизвестно: где-то детям сообщили, что "пробника" не будет, а где-то пообещали перенести на другой день.

Отмена репетиционного экзамена стала для сдающих английский язык неприятной неожиданностью и настоящим стрессом. Дело в том, что только на "пробнике" ребята могли потренироваться сдаче устной части экзамена: она проводится на специальном оборудовании - компьютере с гарнитурой. Ни один из существующих сегодня тренажеров не воссоздает реальных экзаменационных условий.

"Некоторым моим ученикам сказали, что пробные экзамены не планируется больше проводить перед настоящим экзаменом. Это значит, что дети пойдут на экзамен без каких-либо представлений о том, как действительно будет проходить устная часть. Важно понимать, что для многих детей экзамен по английскому - самый сложный и самый стрессовый, потому что там присутствует устная часть, и многие дети раньше никогда не проходили ее на компьютерах со своими репетиторами или самостоятельно. Есть разные программы в интернете, разные сайты, которые предлагают пройти устную часть, но они не такие же, как реальная программа на ЕГЭ", - рассказал Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией.

ЕГЭ, единый государственный экзамен(2019)|Фото: postupi.online

На данный момент Накануне.RU известно об отмене пробного ЕГЭ в одной из школ Екатеринбурга – гимназии №35.

В гимназии отмену "пробника" объяснили "распоряжением Федеральной службы [по надзору в сфере образования и науки]".

"Было распоряжение Федеральной службы о том, что репетиционное тестирование по английскому не состоится", - пояснили в школе.

В Рособрнадзоре отмену пробных ЕГЭ по английскому в ряде регионов пока не прокомментировали.

Напомним, в прошлом году сдача ЕГЭ по английскому языку тоже не обошлась без скандала: многим школьникам снизили или вовсе "обнулили" баллы за задание №40 в ЕГЭ по английскому языку, которое дает максимум 14 первичных баллов. По мнению экспертов, это произошло из-за сложно сформулированных тем и неизвестных детям терминов.

add_circle ОБСУДИТЬ (15)


Читать все комментарии (15)


Добавить комментарий:

"Не открылся диск": в десятке регионов внезапно отменили пробный ЕГЭ по английскому языку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: егэ по английскому языку, пробный егэ, репетиционный егэ, единый государственный экзамен, рособрнадзор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.06.2019 15:19 Мск "Была мощнейшая DOS-атака": Кравцов объяснил сбои на ЕГЭ
Ранее 30.05.2019 09:30 Мск "Нам такие эксперименты не нужны!" Губернатор Ивановской области осудил Рособрнадзор за сбои на ЕГЭ
Ранее 21.05.2019 07:09 Мск В гимназии №35 Екатеринбурга опровергли, что школьники пришли сдавать пробный ЕГЭ
Ранее 20.05.2019 14:01 Мск Где-то диски, а где-то – защищенный канал. В Рособрнадзоре рассказали об очередном эксперименте над ЕГЭ

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети