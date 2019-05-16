"Не открылся диск": в десятке регионов внезапно отменили пробный ЕГЭ по английскому языку

Сегодня в ряде регионов отменили пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по английскому языку. Ученики узнали об отмене уже на пунктах проведения экзамена после рассадки по местам. По некоторым данным, причина - в технических неполадках. Об этом учителя и репетиторы по английскому языку сообщили в социальных сетях. В Рособрнадзоре, откуда якобы пришло распоряжение об отмене репетиционного ЕГЭ, ситуацию пока не прокомментировали, передает корреспондент Накануне.RU.

В Екатеринбурге пробный ЕГЭ по английскому языку закончился спустя четыре минуты, так и не начавшись: его отменили, когда ученики уже были на месте проведения, рассказала репетитор по английскому языку София Сотрихина.

"Ребята пойдут сдавать устную часть без какой-либо подготовки на компьютерах, впервые увидят все это мероприятие уже на настоящем экзамене. Учителя говорят, что больше "пробник" проводить не планируют. Ужасный стресс для детей! Полное безразличие к сдающим", - написала педагог в группе EGExpert "Вконтакте".

Судя по комментариям к посту, "пробник" отменили не только в Екатеринбурге, но и в Челябинской области, Саратове, Самаре, Красноярском крае, Оренбурге, Амурской области, Чувашской Республике, Алтайском крае, Орле, Калининграде и даже Москве и Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, причина – в технических неполадках: якобы не открылся диск с заданиями.

"В Самарской области тоже отменили, стресс для родителей и детей. Ничего не знаем, как сдавать. Это был реальный шанс уменьшить стресс перед ЕГЭ", "В Амурской области тоже отменили. Что-то там не открылось у них", "Чувашская республика - экзамен отменяется, брак дисков, а по резерву материалы не получили", "В Петербурге тоже не грузится ничего, сидим два часа, ждем непонятно чего, явно сейчас распустят всех", - гласят комментарии к посту.

Состоится ли пробный ЕГЭ по английскому повторно, неизвестно: где-то детям сообщили, что "пробника" не будет, а где-то пообещали перенести на другой день.

Отмена репетиционного экзамена стала для сдающих английский язык неприятной неожиданностью и настоящим стрессом. Дело в том, что только на "пробнике" ребята могли потренироваться сдаче устной части экзамена: она проводится на специальном оборудовании - компьютере с гарнитурой. Ни один из существующих сегодня тренажеров не воссоздает реальных экзаменационных условий.

"Некоторым моим ученикам сказали, что пробные экзамены не планируется больше проводить перед настоящим экзаменом. Это значит, что дети пойдут на экзамен без каких-либо представлений о том, как действительно будет проходить устная часть. Важно понимать, что для многих детей экзамен по английскому - самый сложный и самый стрессовый, потому что там присутствует устная часть, и многие дети раньше никогда не проходили ее на компьютерах со своими репетиторами или самостоятельно. Есть разные программы в интернете, разные сайты, которые предлагают пройти устную часть, но они не такие же, как реальная программа на ЕГЭ", - рассказал Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией.

На данный момент Накануне.RU известно об отмене пробного ЕГЭ в одной из школ Екатеринбурга – гимназии №35.

В гимназии отмену "пробника" объяснили "распоряжением Федеральной службы [по надзору в сфере образования и науки]".

"Было распоряжение Федеральной службы о том, что репетиционное тестирование по английскому не состоится", - пояснили в школе.

В Рособрнадзоре отмену пробных ЕГЭ по английскому в ряде регионов пока не прокомментировали.

Напомним, в прошлом году сдача ЕГЭ по английскому языку тоже не обошлась без скандала: многим школьникам снизили или вовсе "обнулили" баллы за задание №40 в ЕГЭ по английскому языку, которое дает максимум 14 первичных баллов. По мнению экспертов, это произошло из-за сложно сформулированных тем и неизвестных детям терминов.