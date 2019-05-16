10 Сентября 2020
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Политика Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Taylor Weidman/Bloomberg

Стало известно, когда Зеленский вступит в должность президента Украины

Стала известна дата инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада будет голосовать за семь проектов по дате инаугурации Зеленского. Сам он настаивал на 19 мая.

В итоге все пройдет на день позже - 20 мая. Такое решение на заседании рады поддержали 315 парламентариев - при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее Владимир Зеленский назвал украинских депутатов "мелкими жуликами".

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Стало известно, когда Зеленский вступит в должность президента Украины

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Теги: Зеленский, Украина, инаугурация



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