Стало известно, когда Зеленский вступит в должность президента Украины

Стала известна дата инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада будет голосовать за семь проектов по дате инаугурации Зеленского. Сам он настаивал на 19 мая.

В итоге все пройдет на день позже - 20 мая. Такое решение на заседании рады поддержали 315 парламентариев - при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее Владимир Зеленский назвал украинских депутатов "мелкими жуликами".