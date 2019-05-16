Фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" обвинили в создании ОПГ

Юлия Богданова, бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината - компании-собственника "Зимней вишни", обвиняется в создании организованной преступной группы.

Задачей ОПГ было создание видимости соблюдения требований пожарной безопасности в здании ТРЦ. Об этом объявил представитель прокуратуры в ходе заседания суда.

Напомним, сегодня в Кемерове начался судебный процесс по делу о пожаре в торговом центре, в котором погибли 60 человек. В СКР ранее заявили, что на системе пожаротушения торгово-развлекательного центра руководство сэкономило 7 млн рублей, хотя знало о ее неисправности.

По версии обвинения, Богданова руководила ОПГ, распределяла роли между ее участниками. В группировку, помимо Богдановой, входили ее подчиненные - гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок и технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев, передает ТАСС.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

В марте объявленный в розыск фигурант дела о пожаре был задержан в Польше. Всего в рамках трех уголовных дел о трагедии в "Зимней вишне" следователи привлекли к уголовной ответственности 15 человек.