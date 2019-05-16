"Прилечу из Москвы и приеду". Госдепы подтягиваются в сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге

Депутат Госдумы Андрей Альшевских планирует посетить Екатеринбург, чтобы прогулять по скверу у Театра драмы, где жители города уже четвёртый день выступают против строительства храма святой Екатерины. Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Отслеживаю новости, соцсети, переживаю, что родной Екатеринбург "разрывает" конфликт. Эта неделя в Госдуме пленарная. Вечером прилечу из Москвы и приеду в центр. Повстречать знакомых, пообщаться со сторонниками и противниками стройки, прочувствовать настрой, услышать мнения о возможных компромиссах, увидеть ситуацию своими глазами, а не противоречивые пересказы", - написал депутат.

Напомним, протесты против строительства храма святой Екатерины продолжаются всю неделю после того, как на площадке был установлен забор. При этом местные власти и инициаторы стройки заявляют, что все процедуры соблюдены, и место возведения храма меняться не будет. Горожанам пообещали множество новых скверов, если они оставят сквер раздора под храм.

По итогам первого дня несанкционированных акций, 21 человек привлечен к ответственности. Всем им назначен административный арест на срок от 2 до 10 суток.

Как уточнили в облсуде, материалы по вчерашним задержаниям (от 15 мая) в суд еще не поступали. По официальным данным, в тот день было задержано более 30 человек.