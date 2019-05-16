10 Сентября 2020
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Экономика В России
Елена Гагарина директор музея Московский Кремль дочь космонавта (2019) | Фото:Википедия

Глава музея "Московский Кремль" Елена Гагарина получает зарплату 1,2 миллиона в месяц

Министерство культуры России отчиталось о зарплатах руководителей федеральных культурных заведений, музеев, театров и т.д.

Самая высокая зарплата в 2018 году была у Елены Гагариной, директора музея "Московский Кремль". Старшая дочь первого в мире космонавта в среднем каждый месяц получала 1,2 млн руб.

На втором месте глава Эрмитажа Михаил Пиотровский с 733 тыс. руб. в месяц. 719 тыс. руб. в месяц получала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова – это третье место в рейтинге.

Среди руководителей театров лидер Валерий Гергиев – почти 707 тыс. руб. в месяц. Далее – глава Малого театра Юрий Соломин с 608 тыс. руб. в месяц. На третьем месте глава МХТ им. Чехова Сергей Женовач с 572 тыс. руб. в месяц. Занимавший эту должность до своей смерти в апреле 2018 года Олег Табаков получал по 102 тыс. руб. в месяц.

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Глава музея "Московский Кремль" Елена Гагарина получает зарплату 1,2 миллиона в месяц

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Теги: зарплата, рейтинг, министерство культуры, елена гагарина, музей



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