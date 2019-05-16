В резиденции губернатора серьезное совещание: Куйвашев, Козицын, Алтушкин, Высокинский и митрополит

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собрал в своей резиденции уральских олигархов, имеющих отношение к проекту строительства храма в сквере около театра Драмы, главу епархии и мэра Екатеринбурга. Речь на серьезном совещании шла об озеленении.

Как сообщает департамент информполитики, на специально созванное совещание были приглашены глава Екатеринбурга Александр Высокинский, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, глава "Русской медной компании" Игорь Алтушкин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

"Мы с вами сегодня собрались для того, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с благоустройством города, с озеленением", - сказал губернатор. Он сообщил номерам 24 и 25 списка Forbes "ТОП-200 богатейших людей России" о том, что имеются серьезные планы по развитию зеленых зон в Екатеринбурге и у людей, судя по событиям последних трех дней, есть потребность в парках. "У них есть запрос на тщательное восстановление зеленого покрытия", - отметил глава региона.

Мне кажется, сказал губернатор, что Фонд Святой Екатерины должен взять повышенные обязательства по озеленению города.

Куйвашев поручил главе Екатеринбурга с большим вниманием подойти к вопросам создания новых, дополнительных зеленых зон на территории города и к "работе с жителями уральской столицы, которые переживают сегодня за благоустройство и озеленение, ратуют за сохранение окружающей среды".

Вице-губернатору Сергею Бидонько предписано создать рабочую группу, которая будет вести диалог с экологическими организациями и жителями Екатеринбурга и Свердловской области для того, чтобы такие вопросы решались консолидировано на территории всего региона.

Высокинский в свою очередь предложил представителям бизнеса действовать по принципу, при котором один сквер строит город, один — горожане при поддержке Фонда святой Екатерины.

Алтушкин поддержал это предложение. По достигнутой договоренности, площадка возле "Екатеринбург Арены", на которой располагался во время ЧМ-2018 аккредитационный центр, будет взята в работу в самое ближайшее время.

Андрей Козицын также выразил готовность включиться в работу, и предложил горожанам самим сажать деревья. "Как предложение: мы готовы обеспечить проекты благоустройства материалами, лесоматериалами, саженцами, чтобы и сами горожане приняли непосредственное участие в тех районах, где они живут. Мы и Фонд Святой Екатерины будем участвовать, помогать, чтобы это было общим делом", — сказал он.

В Фонде святой Екатерины сегодня также распространили видео с презентацией проекта храма.