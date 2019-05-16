В Аромашевском районе Тюменской области из-за лесных пожаров введен режим повышенной готовности

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
Лесной пожар, авиация, МЧС, тушение, вертолёт (2020) | Фото: Накануне.RU

В Аромашевском районе Тюменской области из-за лесных пожаров введен режим повышенной готовности

В Аромашевском районе Тюменской области введен режим повышенной готовности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по ЧС, которое состоялось в администрации района под председательством главы муниципалитета Игоря Власова. Участниками заседания стали все экстренные службы.

На территории района было зарегистрировано 32 термоточки, среди которых выявлено пять случаев сжигания мусора, 18 лесных пожаров, семь случаев - неконтролируемые палы растительности.

В данный момент в муниципалитете два действующих лесных пожара, которые, по предварительным причинам, произошли из-за поджогов. Для борьбы с ними были мобилизованы все силы филиала Тюменской авиабазы и добровольные пожарные дружины района. На помощь им пришли специалисты из других районов юга области и Тюмени, всего более 60 человек. В их распоряжении находятся гусеничные снегоболотоходы, колесные тракторы, бульдозер, специализированные автомобили УАЗ.

Сотрудники лесной охраны, МЧС, полиции и охотнадзора продолжат патрулировать территорию района для предотвращения новых пожаров.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Аромашевском районе Тюменской области из-за лесных пожаров введен режим повышенной готовности

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: режим повышенной готовности, лесной пожар, совещание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети