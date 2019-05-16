В Аромашевском районе Тюменской области из-за лесных пожаров введен режим повышенной готовности

В Аромашевском районе Тюменской области введен режим повышенной готовности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по ЧС, которое состоялось в администрации района под председательством главы муниципалитета Игоря Власова. Участниками заседания стали все экстренные службы.

На территории района было зарегистрировано 32 термоточки, среди которых выявлено пять случаев сжигания мусора, 18 лесных пожаров, семь случаев - неконтролируемые палы растительности.

В данный момент в муниципалитете два действующих лесных пожара, которые, по предварительным причинам, произошли из-за поджогов. Для борьбы с ними были мобилизованы все силы филиала Тюменской авиабазы и добровольные пожарные дружины района. На помощь им пришли специалисты из других районов юга области и Тюмени, всего более 60 человек. В их распоряжении находятся гусеничные снегоболотоходы, колесные тракторы, бульдозер, специализированные автомобили УАЗ.

Сотрудники лесной охраны, МЧС, полиции и охотнадзора продолжат патрулировать территорию района для предотвращения новых пожаров.